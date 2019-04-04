Захарова призвала не относиться к Зеленскому уничижительно

Москва, 4 апреля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила несогласие с журналистом, который назвал «фарсом и комедией» победу Владимира Зеленского в первом туре президентских выборов, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Она напомнила, что возможность выдвигать свою кандидатуру является конституционном правом украинцев. А отсутствие у Зеленского политического опыта вовсе не значит, что к нему нужно относиться уничижительно.

«История знает примеры, когда люди разного склада, разных профессий управляли государством. Есть гражданская позиция, давайте судить о чистоте проведения выборов, а эту сторону оставим народу Украины, это их вопрос, их будущее», — отметила Захарова.

Официальный представитель МИД России также добавила, что от результатов президентских выборов зависит вопрос урегулирования украинского кризиса.

Первый тур президентских выборов прошел на Украине 31 марта. По данным ЦИК страны, необходимого для победы числа голосов не набрал ни один из кандидатов. Во второй тур выборов вышли набравший 16% голосов Петр Порошенко и Владимир Зеленский, за которого проголосовали более 30% избирателей. Повторное голосование состоится 21 апреля.

Накануне Зеленский вызвал Порошенко на дебаты и дал ему 24 часа на раздумья. При этом провести встречу политик предложил на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Его главный оппонент дал согласие на участие в дебатах на стадионе. Украинская гостелерадиокомпания уже забронировала эфирное время для освещения данного мероприятия.