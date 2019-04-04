Порошенко готов провести дебаты с Зеленским в цирке

Киев, 4 апреля. Президент Украины Петр Порошенко мог бы провести дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским даже в цирке. Об этом заявил представитель предвыборного штаба Петра Порошенко Олег Медведев.

Порошенко и Зеленский вышли во второй тур президентских выборов, после чего Национальная общественная телерадиокомпания Украины предложила кандидатам провести дебаты. Зеленский согласился провести дебаты с Порошенко, отметив, что они должны проходить на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Позднее Порошенко принял условия Зеленского, заявив о готовности провести дебаты.

Медведев отметил, что дебаты на стадионе будут выглядеть странно, однако Порошенко готов встретиться с Зеленским даже на арене цирка.

«Мы пошли на встречу, пусть это будет на стадионе. Если бы он предложил (провести дебаты — Прим. ФАН) в Национальном цирке, мы бы пошли в Национальный цирк. Если бы он предложил на какой-то эстраде, мы бы пошли на эстраду», — пояснил Медведев.

Ранее в Центральной избирательной комиссии Украины заявили, что закону о выборах президента предполагает проведение дебатов в студии государственного телевидения. Пир этом дебаты на стадионе «Олимпийский» являются формой агитации, которая должна оплачиваться кандидатами в президенты Украины. Позднее Петр Порошенко заявил о готовности оплатить из своего избирательного фонда 50% суммы, которая необходима для организации и проведения дебатов на стадионе «Олимпийский».