Захарова назвала неприемлемой риторику эстонских политиков в отношении Москвы

Москва, 4 апреля. Москва выступает за нормальные отношения с Эстонией и за сотрудничество в тех областях, которые выгодны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в четверг.

«Мы выступаем за нормальные отношения, за сотрудничество в тех областях, которые выгодны, за решение проблем, которые возникают и стоят на повестке дня, за, конечно, неприемлемость той риторики, которую мы слышим, в том числе от представителей политического истеблишмента», — передает корреспондент Федерального агентства новостей слова дипломата.

Захарова напомнила, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд планирует посетить Россию в апреле. По ее словам, было заявлено, что глава прибалтийской республики планирует принять участие в церемонии открытия здания посольства в Москве после реставрации.

Ранее руководитель отдела коммуникации канцелярии президента Эстонии Кайди Ахер сообщила, что Кальюлайд надеется встретиться с президентом России Владимиром Путиным во время своего визита в Москву 18 апреля.