Главные новости 4 апреля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 4 апреля.

В пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию канала во время прямого эфира из-за плохого самочувствия. Причины, по которым Норкин покинул эфир «Места встречи», назвали в НТВ.

Известная российская телеведущая Елена Малышева прокомментировала слова завкафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета Дмитрия Мохова о распространении данных, которые порочат достоинство остеопатов. Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России.

Автомобиль взорвался в украинской столице, в результате происшествия ранения получил один человек, сотрудники полиции выясняют причины инцидента. Автомобиль взорвался в Киеве, есть пострадавшие.

В Польше допустили применение ядерного оружия по территории РФ. В Госдуме полагают, что поляку, позволившему себе такое высказывание, необходима трепанация черепа. Польскому генералу объяснили, почему никто не сможет применить ядерное оружие против РФ.

Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о лидере СССР Иосифе Сталине заставило норвежцев сгорать от стыда, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. В МИД РФ пристыдили генсека НАТО за заявление про Сталина.

Сенатор Алексей Пушков назвал пустыми угрозами ультиматум, который США выдвинули Турции. Пушков оценил угрозы США выгнать Турцию из НАТО.

Бывшая супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская, по сообщениям СМИ, закрутила роман с певцом Прохором Шаляпиным. Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин готовы пустить Джигарханяна пожить.

Еще 24 февраля артиста госпитализировали в одну из московских больниц с воспалением легких. Кинорежиссер Данелия ушел из жизни в возрасте 88 лет.

Подземные толчки магнитудой 3,1 балла зафиксированы в Кемеровской области. В Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 3,1 балла.

Польский генерал заявил, что НАТО готова применить ядерное оружие против России в случае «агрессии» с ее стороны. В своем заявлении он сослался на аналогичные планы НАТО во время холодной войны Польский генерал оценил готовность НАТО применить ядерное оружие против России в случае войны.