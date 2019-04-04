Оператор «Северного потока — 2» отреагировал на поправки к газовой директиве ЕС

Строительство газопровода «Северный поток — 2» продолжается по графику и при полноценной поддержке инвесторов. Об этом Федеральному агентству новостей заявил официальный представитель компании Nord Stream 2 AG, являющейся оператором проекта строительства газопровода, Штеффен Эберт.

В компании сообщили, что учли принятое 4 апреля решение депутатов Европарламента об утверждении поправок к газовой директиве и продолжают следить за законотворческим процессом. Если документ вступит в силу в отношении новых и действующих морских газопроводов из третьих стран в ЕС, к числу которых относится и «Северный поток — 2», то на него будут распространяться правила функционирования наземных трубопроводов. Среди них — запрет на совмещение нескольких видов деятельности, например добычи газа и владения газопроводом в ЕС. Правила требуют обеспечить прозрачные тарифы и допуск третьих лиц к транспортировке газа по трубопроводу.

«Законодательная процедура все еще продолжается, и законодательный текст нуждается в официальном утверждении Советом ЕС до вступления в силу. Мы будем продолжать следить за этим процессом и оценивать новое законодательство после его официального утверждения», — сообщил Штеффен Эберт в интервью ФАН.

В компании отметили, что по состоянию на конец марта 2019 года уже проложено свыше 900 километров труб. Строительство ведется в полном соответствии с действующим законодательством.

«Северный поток — 2» внесет позитивный вклад в достижение целей Энергетического союза, обеспечив дополнительный маршрут поставок газа для импорта дополнительных объемов. Прогноз спроса на газ для Европы является убедительным аргументом в пользу таких инвестиций, которые полностью совместимы с продолжающимся импортом газа по существующим маршрутам», — добавил Эберт.

Газопровод «Северный поток — 2» пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря через территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Его мощность составит до 55 миллиардов кубометров в год. Строительство планируется завершить уже в этом году.