Глава Ставрополья предложил заставить вандалов отмыть оскверненный мемориал

Буденновск, 4 апреля. Полиция возбудила уголовное дело по факту надругательства над воинским мемориалом «Родина-мать» в городе Буденновске Ставропольского края. Об этом сообщили в пресс ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, дело было возбуждено по статье Уголовного кодекса РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения, совершенное группой лиц».

«Лица, причастные к совершению преступления, устанавливаются», — говорится в сообщении.

По данным региональных СМИ, несколько молодых людей пришли ночью к Вечному огню, прихватив с собой скамейку. На мемориале они собрали принесенные гражданами цветы и бросали их в огонь. Один из злоумышленников справил на монумент нужду.

Поступок молодых людей осудил в Instagram губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Глава региона предложил найти вандалов и заставить их отмыть оскверненный мемориал.

«Дать бы им щетки и заставить помыть памятник, поставленный их же прадедам», — написал он.

Мемориал «Родина-мать» в Буденновске посвящен героям, не вернувшимся с Гражданской и Великой Отечественной войн. Его возвели из гранита на собранные народом средства и открыли в ноябре 1967 года. В 1985 году у памятника перезахоронили останки погибших во время оккупации города с августа 1942 по 11 января 1943 года.

Ранее стало известно о том, что правоохранительные органы Бурятии задержали двух школьников, осквернивших 89 могил на окраине села Бичуры. Подростков поместили в центр для несовершеннолетних нарушителей.