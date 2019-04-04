Москва, 4 апреля. Космический грузовой корабль «Прогресс МС-11» установил рекорд, долетев до МКС за 3 часа 20 минут по сверхкороткой схеме. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Роскосмоса.

«Грузовой корабль «Прогресс МС-11» успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции. «Грузовик» прибыл на борт, совершив всего 2 витка вокруг Земли, и это новый рекорд в истории МКС!» — пишет космическая корпорация в Twitter.

Отметим, что корабль доставил на борт орбитальной станции топливо, воду и другой необходимый груз, сообщает «Газета.ру».

Ранее сообщалось, что корабль «Прогресс МС-11» успешно стартовал с космодрома «Байконур». Корабль полетел по сверхкороткой схеме, совершив два витка вокруг Земли. Ранее этот путь осуществлялся по двухсуточной схеме, при которой космический аппарат делал 34 витка вокруг планеты. Также корабли совершали и шестичасовой полет, делая четыре витка.

«Прогресс МС-11» является последней модификацией кораблей серии «Прогресс». Она пришла на смену «Прогрессу М-М». Первый корабль серии «Прогресс МС» был запущен к МКС в декабре 2015 года.