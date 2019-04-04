Порошенко назвал Украину «равным партнером» НАТО

Киев, 4 апреля. Президент Украины Петр Порошенко назвал свою страну равным партнером НАТО. Заявление было сделано из ситуационного центра после получения информации от руководителей силовых ведомств по испытаниям комплекса «Ольха-М».

Как пишет ТАСС, Украина реформирует свою армию для вступления в Североатлантический альянс. Успешное проведение испытаний нового комплекса залпового огня «Ольха-М» Порошенко назвал одним из шагов в блок.

«Украина идет в НАТО не с протянутой рукой, — объявил глава страны, — а как полноценный, равный партнер, который обороняет демократию и свободу на европейском континенте».

Порошенко также считает символичным тот факт, что испытания «Ольхи-М» состоялись в 70-ю годовщину создания военно-политического блока.

«Наш курс — в НАТО, мы реформируем наши Вооруженные силы, повышаем их боевые возможности», — констатировал украинский президент.

Комплекс залпового огня «Ольха-М» представляет собой альтернативу советской 300-мм РСЗО «Смерч». По мнению Киева, новая разработка обладает улучшенной точностью, а также увеличенным радиусом действия. Созданием комплекса занималось киевское КБ «Луч».

При этом украинские власти не скрывают, что допускают использование «Ольхи-М» против жителей Донбасса, где с 2014 года Киев проводит силовую операцию. Так, глава дивизиона высокоточного оружия «Укроборонпрома» Андрей Артюшенко заявил, что комплекс способен «достаточно эффективно стабилизировать ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе».

Ранее конкурент Порошенко на выборах президента Украины Владимир Зеленский назвал способы возвращения Донбасса в состав Украины.