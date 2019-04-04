Соловьев дал совет переутомившемуся Норкину

Москва, 4 апреля. Телеведущий Владимир Соловьев пожелал своему коллеге Андрею Норкину, который находится на больничном из-за переутомления, скорее вернуться в строй. Ранее ведущий ток-шоу «Место встречи» покинул эфир до окончания программы, что взволновало сначала зрителей НТВ, а затем и пользователей Интернета.

Оказалось, что Норкин вынужден был обратиться к врачам из-за переутомления и стресса. По словам Владимира Соловьева, он во время ток-шоу чувствует себя очень комфортно.

«У меня нет никакого стресса. Для меня это не работа, для меня это образ жизни. Поэтому я не испытываю никакого стресса. Все хорошо», — сказал Соловьев в интервью НСН.

Ведущий пожелал Андрею Норкину скорейшего выздоровления, дав переутомившемуся Норкину совет не воспринимать модерацию политических дискуссий как работу.

«Надеюсь, что он как можно скорее поправится и вернется в строй», — заключил Соловьев.

Ранее представитель Норкина Вячеслав Калашников сообщил, что ведущий переутомился из-за постоянной необходимости опровергать «чушь, которую несут гости «Места встречи». По словам концертного директора Норкина, ведущему постоянно приходится сдерживаться и не реагировать на агрессию.

Отметим, что контроль гнева — не самая сильная черта ведущего программы «Место встречи». Норкин регулярно вступает с гостями ток-шоу (в основном, украинскими экспертами) в эмоциональные перепалки. Обычная практика «Места встречи» — это изгнание гостя ток-шоу.

Например, осенью прошлого года Андрей Норкин пригрозил Александру Никонову, что тот будет «умываться кровавыми соплями», после того как гость «Места встречи» допустил некорректное высказывание в адрес матери телеведущего.

Владимир Соловьев, который никакого стресса на работе не испытывает, также регулярно выгоняет гостей своей программы из эфира. В марте под горячую руку Соловьева попали эксперты Грэг Вайнер и Араик Степанян, которые устроили потасовку.