ВОЗ сообщила о росте средней продолжительности жизни в мире

Москва, 4 апреля. Средняя продолжительность жизни в мире увеличилась до 72 лет. Соответствующие данные указаны в ежегодном докладе Всемирной организации здравоохранения.

В докладе под названием «Мировая статистика здравоохранения, 2019 год» подчеркивается, что продолжительность жизни между 2000 и 2016 годом при рождении для обоих полов выросла на 5,5 года — с 66,5 до 72 лет. В странах, где высокие доходы на душу населения продолжительность жизни в 2016 году составляла 80,8 года, а с низкими — 62,7 года.

Согласно данным ВОЗ, в текущем году появится на свет около 141 миллиона детей, в том числе 73 миллиона мальчика и 68 миллионов девочек. В докладе подчеркивается, что обычно мальчиков рождается на 5-10% больше, нежели девочек. Однако, отмечается, что продолжительность жизни у девочек выше, это связано с «иммунными регуляторами, связанными с Х-хромосомой».

Также ВОЗ предупредила, что мужчины чаще умирают от ищемической болезни сердца, болезней легких, цирроза печени и инсульта. Интересно, что сильная половина человечества реже обращается за помощью к врачам, поэтому важно остановить внимание на первичной помощи. Об этом сказала помощник генерального директора ВОЗ по данным, аналитике и оценке результатов Самира Асма.