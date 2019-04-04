Фильм Малькевича: черная кошка и национальные ценности. ФАН-ТВ

На закрытом премьерном показе документального фильма «Черная Кошка» лидеры мнений обсудили национальные ценности в новом формате.

Автором идеи и продюсером проекта стал Александр Малькевич, президент «Фонда защиты национальных ценностей».

«Здесь мы провели не политическое мероприятие, а помогли яркому творческому художественному проекту документального кино из российской глубинки, из Сибири выйти к московскому зрителю. И тот уровень гостей, который нам удалось здесь собрать, это члены Федерального собрания, депутаты Государственной думы, известные политические, общественные деятели, журналисты, представители культуры, показывает, что такой формат востребован», — сказал Александр Малькевич, автор идеи и продюсер документального кино «По следам черной кошки».

«Я радуюсь, что пришло время, когда само словосочетание «национальные ценности» не означает преступление. Не означает чего-то гнусного. Именно национальные ценности для каждого народа — залог того, что этот народ существует. Они означают, что есть смысл жизни не только отдельного человека, но и у целого народа. Национальные ценности — это любовь к Отечеству, это любовь к семье, это гармония и любовь в отношениях между мужчиной и женщиной. Нам нужно защищать истоки, защищать корни нашего народа, а это духовные традиции», — рассказал Сергей Бабури, политический и государственный деятель.

«Независимо от времени ценности у человека неизменны. Всегда остаются с самого детства и впитываются с молоком матери. Это порядочность, честность, это открытость и способность приходить к другим людям на помощь в трудной жизненной ситуации. Ведется информационная война, и ведется очень серьезно, пытаются нам подменить эти ценности, уничтожить нашу культуру, уничтожить наши традиции, уничтожить нашу историю, а народ без этого не народ. Во всех конфликтах благодаря этим ценностям, они являются, как сказал президент, духовными скрепами нации и государства. Нужно своим примером показывать, примерами наших граждан, у нас очень много достойных людей, которые в своей повседневной деятельности руководствуются этими ценностями. Пропагандируют их и именно на их примерах мы должны воспитывать нашу молодежь», — сказал Перминов Дмитрий, политик, герой России.

«Национальность, которую, на мой взгляд, мы должны защищать. Это, прежде всего Эрмитаж, Русский музей, Третьяковская галерея, все храмы, которые существуют и которые строятся, Слава богу, хоть строятся. Человеческие ценности, прежде всего — это все наша Фильм Малькевича: черная кошка и национальные ценности молодежь. Давать им бесплатное образование, потому что сейчас очень многие молодые люди просто не могут получить образование то, которое они хотят, потому что это стоит больших денег, у кого-то нет такого достатка», — говорит Борис Щербаков, исполнитель главной роли в фильме «по следам черной кошки», народный артист России.

Оказалось, что новый формат общения востребован. Подобные мероприятия будут проходить и впредь, собирая представителей культуры, общественных деятелей, политиков, будут обсуждать насущные проблемы и совместно искать пути решения.