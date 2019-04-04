Сирия новости 4 апреля 19.30: разведка САА проникла в район Серакиба, в Дейр-эз-Зоре продолжаются бои между ИГ и SDF

Сирия, 4 апреля. Разведка САА проникла в район Серакиба, в Дейр-эз-Зоре продолжаются бои между ИГ1 и SDF, при взрыве в Дияле погиб военнослужащий ВС Ирака. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: оказывает сопротивление SDF в Дейр-эз-Зоре.

Курды: ведут бои с ИГ в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дейр-эз-Зор

Неизвестные открыли огонь по контрольно-пропускному пункту курдских военизированных отрядов недалеко от города Дибан на востоке провинции Дейр-эз-Зор, пишет местный источник в своем микроблоге в Twitter (@DeirEzzor24). Данных о пострадавших нет.

Военный Twitter-канал (@FBussoletti) сообщает о столкновениях между «Демократическими силами Сирии» (SDF) и террористами «Исламского государства» в районе Аль-Багуз. Ранее джихадисты, скрывающиеся в данной части региона, пытались проникнуть в район Абу Кемаля, однако были нейтрализованы правительственными войсками САР.

Провинция Идлиб

Военный источник в провинции Идлиб сообщает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@syria24media), что бойцы Сирийской арабской армии (САА) провели разведывательную операцию в районе захваченного радикальными исламистами города Серакиб.

В окрестностях населенного пункта Кафр Набель не прекращаются столкновения между правительственными войсками САР и незаконными вооруженными формированиями. Об этом пишет местный Twitter-канал (@Jounaidi36).

Провинция Хама

На севере провинции Хама продолжаются перестрелки между правительственными войсками САР и радикальными исламистами. Военный источник передает на своей странице в Twitter (@Step_Agenc007), что артиллерия правительственных сил наносит удары по опорным пунктам боевиков в районе Аль-Латамины. Также, по сведениям Damascus Now, столкновения между САА и джихадистами зафиксированы недалеко от Кафр Зеты.

Кроме того, Twitter-канал (@HalabTodayTV) пишет о боях в окрестностях населенного пункта Аль-Карим на западе региона.

Ирак

Неизвестные боевики напали на контрольно-пропускной пункт иракской армии в населенном пункте Джалавла на северо-востоке провинции Дияла, передает информационное агентство Iraqi News. В результате атаки погиб военнослужащий правительственных сил, еще три человека получили ранения.

Ранее в районе Аль-Мансурия под полицейским автомобилем сработало самодельное взрывное устройство. При взрыве пострадало два сотрудника службы безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)