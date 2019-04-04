Объявления о продаже детей обнаружены в Facebook

Москва, 4 апреля. Журналисты RT обнаружили в социальной сети Facebook объявления о продаже детей.

Шокирующее объявление было размещено на странице одного из жителей Африки. Как выяснилось, он выкладывает фотографии несовершеннолетних дочек в Сеть, чтобы на них быстрее нашлись покупатели.

«Пока Facebook борется с мифическим вмешательством, через соцсеть продолжают продавать детей, — пишут журналисты в телеграм-канале. — Хотелось бы верить, что это шутка, но нет».

Стоит отметить, что это не первый случай появления на Facebook подобных шокирующих объявлений. В 2017 году руководство социальной сети получило огромное количество жалоб в связи с публикацией поста о продаже 16-летней девочки в Южном Судане. На ресурс обрушился шквал критики со стороны общественности.

Вместе с этим недовольство пользователей также вызывает отсутствие безопасности хранения их персональных данных в Facebook. Занимающаяся кибербезопасностью компания UpGuard накануне сообщила, что данные миллионов пользователей социальной сети Facebook вновь оказались доступны на других платформах и в облачных хранилищах.