Украинский телевещатель выделил время в эфире для дебатов Порошенко и Зеленского

Киев, 4 апреля. Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) выделила эфир для освещения дебатов между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, которые прошли во второй тур президентских выборов. Об этом в четверг заявил глава национального теле-радиовещателя Зураб Аласания.

«19 апреля между 20.00 и 21.00 дебаты будут проведены в любом случае. Имеется в виду независимо от того, будут ли кандидаты. Мы должны именно это время забронировать именно под это», — отметил он.

По словам Аласании, проведение дебатов между кандидатами предписано украинским законодательством. Однако НОТУ готов изменить традиционную форму дискуссии. Телерадиокомпания уже получила предварительное согласие от штабов обоих претендентов на президентское кресло.

Напомним, что накануне Зеленский вызвал Порошенко на дебаты и дал ему 24 часа на раздумья. При этом провести встречу политик предложил на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Его главный оппонент уже дал согласие на участие в дебатах на стадионе.

Первый тур президентских выборов прошел на Украине 31 марта. По данным ЦИК страны, необходимого для победы числа голосов не набрал ни один из кандидатов. Во второй тур выборов вышли набравший 16% голосов Петр Порошенко и Владимир Зеленский, за которого проголосовали более 30% избирателей. Повторное голосование состоится 21 апреля.