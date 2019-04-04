Путин высоко оценил талант Данелии

Москва, 4 апреля. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким известного режиссера и сценариста Георгия Данелии в связи с его смертью, говорится в сообщении Кремля.

В четверг стало известно, что известный российский режиссер Георгий Данелия ушел из жизни в возрасте 88 лет. Как сообщил источник Федеральному агентству новостей, вдова режиссера планирует его похоронить на Новодевичьем кладбище. Организацию похорон курирует генеральный директор «Мосфильма», режиссер Карен Шахназаров.

Глава государства высоко оценил талант Данелии. По его словам, режиссер создавал фильмы, которые стали настоящим событием в отечественном кинематографе.

«Через всю свою жизнь и творчество он пронес уважение к ценностям гуманизма, к искусству и зрителям», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте президента РФ.

Ранее актриса театра и кино Елена Проклова в беседе с НСН назвала смерть кинорежиссера несправедливой. По словам артистки, Данелия был для нее не только талантливым человеком, но и другом.