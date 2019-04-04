Москва, 4 апреля. Президент РФ Владимир Путин провел обстоятельную беседу на сирийскую тему с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

В то же время, по словам представителя Кремля, какого-либо «бумажного» плана по урегулированию в Сирии во время встречи Путина и Нетаньяху представлено не было.

«Сирия обсуждалась очень обстоятельно в различных аспектах. Бумажного плана [представлено] не было», — сказал Ушаков.

Напомним, в марте газета The Times of Israel сообщила, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ознакомил президента России Владимира Путина и главу США Дональда Трампа со «своим планом по сирийскому урегулированию». В преддверии визита израильского премьера в Москву в Кремле заявили, что Москва непременно изучит предложения Нетаньяху, если глава правительства Израиля представит свой план Путину.