Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Путин и Нетаньяху обстоятельно обсудили Сирию

152
0 Оставить комментарий

Путин и Нетаньяху обстоятельно обсудили Сирию

Москва, 4 апреля. Президент РФ Владимир Путин провел обстоятельную беседу на сирийскую тему с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

В то же время, по словам представителя Кремля, какого-либо «бумажного» плана по урегулированию в Сирии во время встречи Путина и Нетаньяху представлено не было.

«Сирия обсуждалась очень обстоятельно в различных аспектах. Бумажного плана [представлено] не было», — сказал Ушаков.

Напомним, в марте газета The Times of Israel сообщила, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ознакомил президента России Владимира Путина и главу США Дональда Трампа со «своим планом по сирийскому урегулированию». В преддверии визита израильского премьера в Москву в Кремле заявили, что Москва непременно изучит предложения Нетаньяху, если глава правительства Израиля представит свой план Путину.

Автор: Федор Веснин
Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров