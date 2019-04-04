Охлобыстин заявил о готовности спасти Зеленского в «экстремальной ситуации»

Москва, 4 апреля. Российский актер Иван Охлобыстин заявил, что готов прийти на помощь кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому при возникновении экстремальной ситуации.

По словам Охлобыстина, после Евромайдана он не общался с Зеленским, так как это было бы просто «неприличным». При этом российский актер подчеркнул, что он готов прийти на помощь Зеленскому, в случае возникновения угрозы его жизни.

«Если случится экстремальная ситуация, если что-то будет угрожать его жизни, все негативное забудется, останется желание спасти коллеге жизнь — она бесценна, а мы за свою историю столько потеряли человеческих жизней», — пояснил Охлобыстин.

Ранее Охлобыстин и Михаил Пореченков опубликовали в Сети видеоролик, в котором поддержали кандидатуру Зеленского на выборах президента Украины. Зеленский не оценил усилия коллег, назвав их «идиотами».

Напомним, 31 марта на Украине состоялся первый тур выборов президента, лидером которого стал Владимир Зеленский с результатом 30,22% голосов. Действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 15,92% голосов. 21 апреля состоится второй тур выборов президента Украины.

После первого тура выборов Зеленскому и Порошенко предложили провести дебаты. Зеленский заявил о готовности провести дебаты с Порошенко, а также предложил провести их на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Позднее Порошенко записал видеообращение, в котором принял предложение Зеленского.