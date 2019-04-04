Стало известно, когда огласят дату прощания с Данелией

Москва, 4 апреля. Дата прощания с режиссером Георгием Данелией будет известна после согласования с родственниками, грузинской диаспорой и мэром Москвы. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

По словам собеседника ФАН, с руководством кладбищавопрос о погребении будет согласован со стороны Сергея Собянина.

Как сообщалось ранее, Данелия скончался 4 апреля в Москве на 89-м году жизни. В конце февраля кинематографист был госпитализирован с воспалением легких. Состояние режиссера было тяжелым, и врачи приняли решение ввести его в искусственную кому. 28 февраля он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Супруга режиссера планирует похоронить его на Новодевичьем кладбище в Москве. Продюсер театра Данелии Ксения Тоцкая рассказала, что в память о мастере будет поставлен спектакль по мотивам фильма «Кин-дза-дза». По словам Тоцкой, идея этой постановки обсуждалась еще при жизни режиссера.