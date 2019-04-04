В NASA назвали безупречным старт «Прогресса МС-11» с «Байконура»

Вашингтон, 4 апреля. Представитель NASA Роб Новиас заявил, что старт грузового корабля «Прогресс МС-11» с космодрома «Байконур» был безупречным.

Портал Space.com опубликовал комментарий представителя NASA, который восхитился взлетом грузового корабля с «Байконура».

«Это был отличный запуск, точно в назначенное время», — подчеркнул Новиас.

По его мнению, «Прогресс МС-11» примерно в 14 часа по московскому времени продемонстрировал «безупречный старт».

«Прогресс МС-11» выведет на орбиту ракета-носитель «Союз-2.1а». Корабль проследует по сверхкороткой схеме полета. Предполагается, что стыковка с Международной космической станцией состоится через три часа после старта.

Впервые по такой схеме корабль в Земли был запущен в июле 2018 года. Сверхкороткая схема предусматривает два витка вокруг планету.

До лета прошлого года «Прогрессы» отправлялись к МКС либо по двухсуточной схеме (34 витка вокруг планеты), либо долетали до станции за шесть часов (4 витка).

«Прогресс МС-11» доставит на МКС около двух тонн грузов, в томе числе продукты, медикаменты, научное оборудование, топливо и прочее.

Ранее директор NASA Джеймс Брайденстайн заявил, что программа доставки астронавтов на Международную космическую станцию на американских кораблях не является механизмом, с помощью которого Вашингтон отказывается от сотрудничества с Москвой в космической сфере.