Москва, 4 апреля. Международные резервы России в течение недели выросли на 2,4 миллиарда долларов. В настоящее время они составляют 489,5 миллиарда долларов, говорится в сообщении Центробанка РФ.

Уточняется, что рост на 0,5% по сравнению с уровнем прошлой недели стал возможен благодаря поступлениям от размещения облигаций внешнего облигационного займа РФ, покупки иностранной валюты, а также монетизации золота.

Напомним, в начале марта международные резервы России также показали рост более чем на 2 миллиарда долларов в течение одной недели. Отметим также, что в начале апреля золотовалютные резервы России впервые превысили ее внешний долг.

По словам президента РФ Владимира Путина, Россия обладает мощной подушкой безопасности.

Австрийское издание Contra Magazin ранее сообщило, что эффективное перераспределение золотовалютных резервов позволило России преуспеть в отказе от доллара. Эксперты полагают, что другие страны в скором времени также начнут следовать примеру России и отказываться от доллара.