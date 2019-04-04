Украинские националисты призвали поддержать Порошенко во втором туре выборов

Киев, 4 апреля. Организация «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона» (УНА — УНСО), запрещенная в России, поддержала действующего президента Украины Петра Порошенко перед вторым туром выборов на высший административный пост государства.

«Украина снова подошла к Рубикону — перед тяжелым выбором и угрозой потери государственности», — приводит текст заявления телеканал «112 Украина».

Украинские националисты назвали Порошенко президентом, при котором «сделано больше всего для развития украинского языка и культуры, становления Православной церкви Украины». Они призвали сторонников «сделать правильный выбор» и поддержать Порошенко во втором туре голосования.

Напомним, глава Украины в настоящее время принимает участие в президентской гонке в надежде на то, чтоб занять высший административный пост государства во второй раз. Выборы прошли 31 марта. По данным ЦИК Украины, юморист и шоумен Владимир Зеленский одержал победу в первом туре с результатом 30,24% голосов, действующего главу государства поддержали 15,95% граждан. Об этом стало известно по итогам обработки 100% бюллетеней. Дата второго тура выборов назначена на 21 апреля.

Ранее вице-спикер Верховной рады Оксана Сыроид в эфире телеканала «Эспрессо» заявила, что представителям неканонической Православной церкви Украины поручили молиться за победу Порошенко на президентских выборах.