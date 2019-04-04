Запад идет! Музыкальная колонка Дмитрия Борисенко

Однополярный мир, который выстраивают Соединенные Штаты последние сто лет под прикрытием красивых слов о демократии и избранности американского народа, на самом деле является миром жестокого подавления любого инакомыслия, если оно не прошло утверждение в вашингтонском обкоме.

Только за последние 20 лет США инициировали несколько крупных военных конфликтов под надуманными предлогами «защиты демократических ценностей». Уничтожили Югославию, Ливию, Ирак, Афганистан, едва не уничтожили Сирию.

Все эти действия сопровождаются чудовищным по своим размерам и степени вранья информационным прикрытием, а любые СМИ, которые смеют вступить в противоречие с «линией партии», не важно — демократической или республиканской, подвергаются жесткой обструкции. Интернет-гиганты Google, Facebook, Twitter, YouTube и другие площадки сначала заманили к себе миллиарды пользователей, а затем начали насаждать у себя чудовищную тотальную цензуру, аналогов которой еще не было в истории человечества.

Западная цензура и гениальная песня Pet Shop Boys «Go West» натолкнули меня на идею сделать этот музыкальный ролик.

Текст пародии:

Развиваем мир,

Выдаем в эфир,

Создаем контент,

Продвигаем тренд.

Цензуре скажем нет,

Дадим другим совет,

Научим всех, как жить,

Заставим нас любить!

Ляжет мир под нас,

Будет слушать нас,

А кто не хочет так,

Тот станет лютый враг!

Баним Russia-СМИ,

Пудрим всем мозги

И в Юнайтед стейт

Вбросим новый фейк.

Любим всех вас мы,

Нам вы все должны,

Избранный народ

Вам укажет путь вперед!