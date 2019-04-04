Вышинский назвал полным бредом выдвинутые против него обвинения

Киев, 4 апреля. Главный редактор РИА Новости Украины Кирилл Вышинский заявил, что не понимает сути предъявляемых ему обвинений.

«Это полный бред собачий. Я не могу понять, о чем они говорят, у меня других комментариев нет», — отметил он, отвечая на вопрос ТАСС.

Журналист также подчеркнул, что он не признает своей вины. Во вторник прокуратура Украины начала зачитывать обвинения против Вышинского. При этом гособвинитель не будет озвучивать меры наказания, на которой настаивает прокуратура. Она будет оглашена позже. Следующее заседание по делу Вышинского состоится 15 апреля, сообщает РИА Новости.

Напомним, что редактора РИА Новости Украина задержали 15 мая 2018 года. Его обвиняют в государственной измене и незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского на два месяца. С тех пор срок действия меры пресечения продлевался неоднократно.

Сам журналист все обвинения отрицает. При этом он выступает против совершения обмена на украинских граждан, задержанных в России. Он настаивает на том, чтобы с него были сняты все обвинения.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова приехала в Киев для участия в суде по делу Вышинского. Она заметила, что руководитель портала РИА Новости Украина смог пообщаться со своим отцом в ходе судебного заседания.

Также Москалькова рассказала, что суд удовлетворил ходатайство защиты о перемещении Вышинского из «бокса», в котором тот находился в начале судебного заседания. В нем была плохая слышимость, поэтому суд удовлетворил просьбу адвокатов.