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Пожар произошел на заводе «Кристалл» в Дзержинске

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Пожар произошел на заводе «Кристалл» в Дзержинске

Дзержинск, 4 апреля. Завод «Кристалл» загорелся в Дзержинске Нижегородской области, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Уточняется, что пожар произошел в цехе «Кристалла» №54, где производятся мономеры. По словам источников, около 15.30 часов на заводе было слышно шипение. После этого произошло возгорание, которое распространилось по площади в пять квадратных метров, после чего огонь перекинулся на сухую траву и электрощитовую 22-Л. Пламя вскоре охватило 150 метров квадратных.

Примерно в 16.24 пожарные сообщили о локализации огня. На данный момент проводится полная ликвидация возгорания. По последней информации, разрушений и пострадавших нет.

 

Ранее администрация текстильного предприятия «Красная нить» выразила мнение, что возможной причиной пожара, который произошел накануне в Петербурге, могли стать кровельные работы. 

Автор: Катерина Иванова
Источник: Федеральное агентство новостей
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