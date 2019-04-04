В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

Москва, 4 апреля. Телеведущий НТВ Андрей Норкин госпитализирован в 14-е кардиологическое отделение Первой Градской больницы имени Н. И. Пирогова в Москве. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал источник в больнице.

По словам другого источника, близкого к семье Норкина, причиной срочной госпитализации телеведущего предположительно стал гипертонический криз.

Ранее супруга ведущего Юлия заявила в интервью ФАН, что Андрей находится под наблюдением врачей, но отказалась сообщать подробности.

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия. После рекламного блока его заменил новый ведущий Александр Гурнов.

Напомним, 2 апреля Андрей Норкин вел программу «Место встречи» на НТВ, на которой речь шла о ситуации на Украине. После реплик гостей студии Норкин заявил, что «не собирается участвовать в спектаклях», и покинул эфир. По мнению зрителей, у телеведущего могло подскочить давление.

В Facebook подписчики программы «Место встречи» уже выступили с требованием вернуть Норкина в эфир.

Как отмечают многочисленные поклонники передачи, Андрей Норкин, как правило, не покидает студию, даже если он резко расходится во мнении с кем-то из гостей. Как правило, со съемок «Места встречи» выгоняют распоясавшихся гостей. Например, в сентябре прошлого года был выставлен вон украинский эксперт Павел Жовниренко за то, что перебил ведущего. А месяц спустя Норкин выгнал с передачи гостя Александра Никонова.