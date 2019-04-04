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Порошенко согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики вместе с Зеленским

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Порошенко согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики вместе с Зеленским

Киев, 4 апреля. Действующий президент Украины Петр Порошенко согласился выполнить озвученное ранее Владимиром Зеленским условие для проведения дебатов — сдать анализы на употребление наркотиков и алкоголя, сообщил внештатный советник Порошенко Олег Медведев.

Накануне Зеленский опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook видеообращение, в котором заявил, что принимает вызов Порошенко провести дебаты перед вторым туром. Зеленский выдвинул действующему президенту страны ряд условий, среди которых — провести дебаты «перед народом Украины» на киевском стадионе «Олимпийский» и пройти медобследование на предмет алкоголя и наркотиков в крови. На раздумье он дал Порошенко сутки.

Позже глава украинского государства согласился провести дебаты на стадионе.  

«В рамках подготовки к дебатам Петр Порошенко завтра в 09.00 ждет Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона «Олимпийский», который Зеленский сам выбрал для проведения дебатов, для сдачи всех необходимых анализов, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков», — приводит ТАСС слова Медведева.

Украинцы в минувшее воскресенье выбирали следующего президента страны. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не смог набрать необходимого для победы в первом туре количества голосов. Второй тур пройдет 21 апреля, в нем примут участие Владимир Зеленнский и Петр Порошенко.

Автор: Данила Копп
Источник: ТАСС
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