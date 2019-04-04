Алексей Кравченко рассказал, как работал с Данелией

Москва, 4 апреля. Российский актер театра и кино, заслуженный артист РФ Алексей Кравченко назвал умершего режиссера Георгия Данелию строгим и справедливым мастером.

По словам Кравченко, о режиссере картины «Фортуна», в котором актер сыграл одну из главных ролей, он может вспомнить только хорошее.

«Данелия был строгим и справедливым. Россия потеряла талантливого человека: ушел большой режиссер с большой буквы «р». Выражаю соболезнования всем его близким и родственникам», — сказал Кравченко в интервью URA.ru.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что выдающийся режиссер Георгий Данелия скончался в Москве на 89-м году жизни. Причина смерти — остановка сердца. В конце февраля стало известно, что режиссер госпитализирован из-за проблем с легкими.

По информации ФАН, вдова Данелии планирует похоронить его на Новодевичьем кладбище. Известность в СССР кинорежиссеру принесла картина «Я шагаю по Москве», которая была выпущена в 1963 году. Впоследствии Данелия снял еще целый ряд фильмов, которые вошли в золотую коллекцию советского кино: «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон» и «Кин-дза-дза!»