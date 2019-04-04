Столтенберг оценил шансы на спасение договора о РСМД

Брюссель, 4 апреля. Россия может вернуться к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг в столице США перед началом заседания Североатлантического совета.

«У РФ все еще есть возможность вернуться к выполнению договора, потому что период завершения выхода истечет в августе», — оценил шансы на спасение договора о РСМД Столтенберг.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, так как Москва якобы нарушает основные его пункты. Но в российском МИД подчеркивали, что именно американская сторона нарушает соглашение.

Трамп в начале февраля 2019 года подписал указ о приостановлении выполнения Вашингтоном Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а 4 марта президент РФ Владимир Путин приостановил участие России в ДРСМД.

Ранее секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что США не предприняли попыток переговоров по поводу модернизации договора. По его мнению, препятствий для трансформации ДРСМД нет. Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин подчеркнул, что Европа должна объединиться, чтобы принудить Соединенные Штаты вернуться к выполнению договора.

Напомним, генсек альянса Йенс Столтенберг на выступлении в Конгрессе США сказал, что НАТО не хочет новой гонки вооружений из-за ДРСМД.