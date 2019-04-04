Шахназаров: «Георгий Данелия привел меня в кино». ФАН-ТВ
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Умер один из лучших кинорежиссеров страны Георгий Данелия. Народный артист СССР скончался в возрасте 88 лет. В конце февраля Данелия был госпитализирован с воспалением легких. Позднее его ввели в искусственную кому.
Кинорежиссер, народный артист России Карен Шахназаров поделился воспоминаниями с корреспондентами ФАН-ТВ:
«Беда, огромная потеря, конечно, что говорить, большой художник. Великий художник. Для меня вдвойне, потому что он был моим учителем. Он меня, собственно, привел в кино. Художник по-настоящему выдающийся. Эпоха. Множество картин, которые любят зрители и будут любить, пока существует кинематограф», — сказал Карен Шахназаров, кинорежиссер, народный артист РФ.