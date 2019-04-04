Шахназаров: «Георгий Данелия привел меня в кино». ФАН-ТВ

Умер один из лучших кинорежиссеров страны Георгий Данелия. Народный артист СССР скончался в возрасте 88 лет. В конце февраля Данелия был госпитализирован с воспалением легких. Позднее его ввели в искусственную кому.

Кинорежиссер, народный артист России Карен Шахназаров поделился воспоминаниями с корреспондентами ФАН-ТВ: