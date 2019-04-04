Сотрудничество РФ и Анголы укрепит позиции Москвы на мировой арене

Москва, 4 апреля. Развитие двустороннего сотрудничества между Россией и Анголой полностью соответствует национальным интересам РФ. Об этом заявил главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.

Президент Анголы Жоау Лоренсу 2 апреля прибыл в Россию с официальным визитом. 3 апреля ангольский лидер принял участие в бизнес-форуме «Россия – Ангола», а также выступил перед депутатами Госдумы и провел встречу с главой российского парламента Вячеславом Володиным. 4 апреля президент РФ Владимир Путин проведет встречу с ангольским лидером. Главы государств планируют обсудить перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений между Россией и Анголой.

Стоит отметить, что последний раз Владимир Путин и Жоау Лоренсу встречались во время саммита БРИКС, который состоялся в июле 2018 года в Йоханесбурге. При этом ангольская сторона не забыла помощь Москвы в борьбе с португальским колониализмом, а также всестороннюю поддержку при строительстве суверенного государства. Кроме того, в 2018 году РФ и Ангола подписали контракт в рамках военно-технического сотрудничества на сумму в размере 2,5 миллиардов долларов.

По мнению Фролова, исторические связи и тесное двустороннее сотрудничество между Анголой и Россией позволит Москве диверсифицировать экспорт вооружений. Эксперт отмечает, что Россия нуждается в новых рынках сбыта вооружений и военно-технических услуг.

«Ангольцы закупали у нас очень многое, начиная с истребителей, заканчивая сухопутной военной техникой. Поэтому в свете санкций США то обстоятельство, что у нас сохраняются военные контракты, а новые заказчики ведут с нами переговоры, является большим достижением», — отметил Фролов.

По словам главы Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслава Кулагина, Ангола представляет большой интерес для России. При этом в 2017 году две российские компании получили разрешение на постройку нефтеперерабатывающего завода и железной дороги в Анголе. Общая стоимость контракта достигает 12 миллиардов долларов, передает «Экономика сегодня».

«Ангола является заметным игроком на мировом энергетическом рынке, пусть ее не стоит сравнивать с Саудовской Аравией или с Россией. Несмотря на это, Ангола является одной из ключевых в этом отношении африканских стран», — отметил Кулагин.

Эксперт также напомнил, что на протяжении многих лет в Анголе сохраняется стабильная политическая и социальная обстановка, в отличие от других африканских стран. Таким образом, Ангола является перспективным сегментом для российского бизнеса. Кулагин подчеркнул, что сотрудничество РФ и Анголы позволит укрепить позиции Москвы на мировой арене.