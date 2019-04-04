Проклову потрясла новость о смерти Данелии

Москва, 4 апреля. Картины кинорежиссера Георгия Данелии обогащали души людей и надолго переживут его жизненный путь. Такое мнение выразила заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова.

Актриса, сыгравшая знаменитую роль стюардессы Ларисы Комаровой в легендарном фильме «Мимино», была потрясена новостью о смерти Данелии. По ее словам, личность кинорежиссера крайне много для нее значила.

«Своими фильмами он удивительно умел обогатить душу, сделать ее добрее», — цитирует Проклову «Пятый канал».

Артистка подчеркнула, что любила «этого человека, режиссера, его богатую душу».

«Очень благодарна судьбе за то, что он сделал для нас», — подчеркнула она.

О том, что народный артист СССР Данелия скончался в Москве в возрасте 88 лет, стало известно Федеральному агентству новостей в четверг. В конце февраля режиссера госпитализировали в одну из московских больниц с воспалением легких. После этого врачи приняли решение ввести актера в искусственную кому, о чем рассказывала его супруга Галина.

Художественный фильм «Мимино», который так полюбился советским и российским зрителям, был снят снятый Данелией по сценарию, написанному им в соавторстве с Резо Габриадзе и Викторией Токаревой.

На известие о смерти артиста уже отреагировали многие его коллеги. В разговоре с ФАН дочь народного артиста СССР Леонида Гайдая и актрисы, заслуженной артистки России Нины Гребешковой подчеркнула, что Данелия был большой частью жизни ее родителей. А актриса Валентина Талызина назвала режиссера человеком потрясающего чувства юмора, общаться с которым было одним удовольствием.