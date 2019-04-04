Гафт назвал тяжелейшей утратой смерть Данелии

Москва, 4 апреля. Смерть режиссера Георгия Данелии стала большой потерей для всей страны. Об этом Федеральному агентству новостей заявил известный актер Валентин Гафт.

«Это тяжелейшая утрата, потому что умер гений. Это человек, который любил людей, имел право ставить их в положение забавное, смешное, но при этом добивался таких высот, обнаруженных в человеке, что можно сказать только огромное спасибо», — отметил он.

Гафт подчеркнул, что, несмотря на уход из жизни, Данелия всегда будет жить в своих фильмах, пока люди смотрят кино.

Напомним, что в четверг в возрасте 88 лет умер Георгий Данелия. Как сообщил источник Федеральному агентству новостей, вдова режиссера планирует похоронить его на Новодевичьем кладбище. Генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров лично курирует организацию похорон народного артиста СССР.

Отметим, что наибольшую популярность кинематографисту принесли фильмы «Мимино», «Афоня» и «Осенний марафон». Самым же известным его фильмом, который получил культовый статус, стал «Кин-дза-дза». В 2013 году Данелия выпустил анимационный ремейк этой ленты «Ку! Кин-дза-дза».