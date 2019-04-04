Продюсер рассказала о последней режиссерской работе Данелии

Москва, 4 апреля. Режиссер Георгий Данелия перед смертью начал работу над спектаклем «Кин-дза-дза». Об этом Федеральному агентству новостей сообщила продюсер театра Данелии Ксения Тоцкая.

«Еще при жизни Георгия Николаевича мы начали обсуждение постановки по мотивам фильма «Кин-дза-дза». Георгий Николаевич был за то, чтобы мы делали эту постановку, дал добро и хотел, чтобы мы поставили этот спектакль. Мы сделаем это. Правда, теперь это будет уже не с ним, а в память о нем. Хотя, конечно, с ним. Все это было и есть и будет с ним», — рассказала Тоцкая в беседе с ФАН.

По ее словам, в настоящее время пока есть только идея спектакля, сценария нет, но уже создана постановочная группа.

«Мы очень надеялись, что успеем сделать это при жизни Данелии. Он очень любил этот фильм и считал, что сейчас эта тема очень актуальна. Там же главная фраза, которая звучит в фильме: «Скрипач не нужен, дядя Вова», — добавила она.

Продюсер уточнила, что в основе актерского состава спектакля будут артисты театра Данелии, но будут и приглашенные артисты.

«Это будет музыкально-фантастическая комедия, фантасмагория», — заключила Тоцкая.

Как сообщалось ранее, Данелия ушел из жизни 4 апреля. Ему было 88 лет. Супруга кинематографиста собирается похоронить его на Новодевичьем кладбище в Москве. Фильмы Данелии знают и любят миллионы россиян. Смерть мастера потрясла и поклонников его творчества, и коллег.

Известный актер Валентин Гафт в комментарии ФАН назвал уход режиссера тяжелейшей утратой.

«Умер гений. Это человек, который любил людей, имел право ставить их в положение забавное, смешное», — сказал он.

Артист выразил убеждение, что Данелия всегда будет жить в своих фильмах, пока люди смотрят кино.

Напомним, Данелия снял множество потрясающий фильмов. Это и «Кин-дза-дза», и «Мимино», и, конечно, «Джентльмены удачи». В кино он дебютировал с фильмом «Сережа», а известность ему принесла лента «Я шагаю по Москве». Данелия был отмечен множеством премий и наград. Получил мировое признание.

Федеральное агентство новостей выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким великого режиссера.