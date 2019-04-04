Чем грозит Сирии ухудшение отношений между Турцией и США

Любые действия Турции против поддерживаемых американцами курдских сил на востоке Сирии «приведут к разрушительным последствиям», предупредил госсекретарь США Майк Помпео. В ходе переговоров в Вашингтоне с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу представитель Вашингтона призвал отказаться от военной операции для создания буферной зоны на севере Сирии. Подробности читайте в материале Федерального агентства новостей.

Курды преткновения

Курдские вооруженные группировки, получающие снабжение от США, уже долгое время являются камнем преткновения для Вашингтона и Анкары — Пентагон продолжает накачивать курдов оружием, которое, по мнению Турции, свободно уходит в руки радикалов из Рабочей партии Курдистана. Часто оружие, переданное курдам американскими покровителями, используется для нападений на военных на юго-востоке Турции. Несмотря на то, что изначальной целью вооружения проамериканских курдских сил была борьба против террористов «Исламского государства»1 (запрещено в России), Вашингтон отказался разоружать курдов после победы в Багузе — напротив, на дальнейшее вооружение курдских отрядов из бюджета Пентагона выделено 300 млн долларов, а их численность планируется увеличить вдвое.

В прошлое воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о начале новой военной операции в Сирии, уже третьей по счету после «Гнева Евфрата» и «Оливковой ветви». Главной целью турецких сил должен стать Манбидж — крупный город с преимущественно курдским населением. Это привело к обострениям на севере страны — в Рожаве, где в атаку на курдские силы двинулись протурецкие группировки «Свободной сирийской армии». Следует отметить — жители Манбиджа знают о грозящей им опасности, поэтому неоднократно требовали передать контроль над городом правительственным силам.

Дамаск выступает категорически против нового вторжения Турции, которое грозит катастрофой северу Сирии — ранее в ходе операции в районе Африна протурецкие боевики показали себя «во всей красе», совершив бесчисленное количество преступлений против мирного населения. 300 тысяч человек вынуждены были бежать из контролируемых турками районов, став вынужденными переселенцами.

Здравый выбор Эрдогана

Другой сложной темой в отношениях между Турцией и США стала покупка Анкарой у России зенитно-ракетных комплексов С-400. Покупку высокотехнологичных вооружений у России в Штатах назвали «несовместимым с противоракетной обороной НАТО» действием, подрывающим основы работы Североатлантического альянса. Споры между Анкарой и Вашингтоном из-за покупки С-400 — одного из наиболее эффективных современных зенитно-ракетных комплексов — продолжаются уже два года.

Следует отметить, что Турция решила купить российские ЗРК только после того, как неоднократно получала отказ в покупке американских систем Patriot — комплексы, принадлежащие США и европейским странам, были размещены на территории Турции только на временной основе. После неоднократных ультиматумов со стороны НАТО и Пентагона Анкара твердо заявила, что сделка с Россией будет заключена и пути назад нет. В ответ Вашингтон заморозил поставку в Турцию новейших американских истребителей F-35.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что власти Турции обладают полным правом приобретать те типы вооружений, которые считают нужными. Давление со стороны США, подчеркивали в Кремле, является лишь попыткой вытеснить Россию из этого сегмента рынка вооружений.

Испытание для Эрдогана

Политическое противостояние с Вашингтоном стало «испытанием на прочность» для президента Эрдогана и его правительства, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В беседе с ФАН он подчеркнул — Россия не должна и не может вмешиваться в споры из-за курдов и С-400, она поддерживает лишь основную линию на противостояние международному терроризму в Сирии.

«Курдский вопрос — давняя проблема. Американцы сначала полностью поддержали курдов, гарантировав свою защиту, потом отказались, а сейчас опять выступают в их защиту. Я думаю, это очень сложная проблема, и однозначно сказать, как вести себя Турции, как вести себя курдам, как вести себя Сирии, сложно. Главное — совершенно необходимо, чтобы эта территория была полностью свободна от террористов. Существует ныне действующая граница и этих границ надо придерживаться. Создание буферной «зоны безопасности» приведет к возникновению постоянных очагов напряженности — как с одной, так и с другой стороны», — отметил сенатор.

Если американцы действительно пытаются сыграть роль посредника, им следует отказаться от языка ультиматумов.

«Нужно сажать за стол переговоров и турок, и курдов, и конечно, Сирию. Вопрос сложный и нужна какая-то международная конференция по этой теме», — предположил Джабаров.

Собеседник ФАН призвал не переоценивать значимость разногласий между Турцией и США по курдскому вопросу — Турция не выходит из НАТО и не собирается никуда выходить.

«Пусть союзники по НАТО между собой разберутся, а нам точно лезть не стоит, — отметил Владимир Джабаров. — Россия в этой ситуации делать ничего не должна — она выполняет свою функцию по защите населения от террористов, от ИГИЛ1. А ситуация с курдами и противостоянием между Турцией и США — России тут не стоит ни вмешиваться, ни занимать какую-либо сторону».

Аналогично и в споре из-за С-400 России следует занимать выжидательную позицию, считает первый зампредседателя международного комитета Совфеда РФ, — это личные проблемы Эрдогана, а Россия найдет, кому продать свои зенитно-ракетные комплексы, если откажется Турция.

«Эрдоган сейчас проходит испытание на прочность, американцы его пытаются задавить — хотя он выбрал то, что нужно его стране, его армии, для безопасности. Но американцы упорно пытаются вытеснить Россию с рынка вооружений. Посмотрим, как будут развиваться события — здесь ситуация может поменяться буквально в одночасье. Я надеюсь, что сделка будет выполнена и Россия поставит все, что должна поставить», — подвел итог сенатор.

1 Организация запрещена на территории РФ.