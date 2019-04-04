Захарова подвела итоги первого тура выборов на Украине

Москва, 4 апреля. Подводить итоги избирательной кампании на Украине рано, но даже итоги первого тура президентских выборов во многом говорят сами за себя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Очевидно, что народ Украины, несмотря на оказываемое давление, дал оценку деятельности Порошенко за минувшие пять лет, что он был у власти», — считает дипломат.

Захарова указала также на то, что выводы международных миссий наблюдателей подтверждают многочисленные нарушения на выборах: «в их докладе говорится о покупке, включении мертвых душ в списки, и многих других нарушений».

«Надеемся, что официальный Киев в период до второго тура воздержится от провокаций для привлечения голосов избирателей», — добавила она.

По мнению спикера МИД РФ, говорить об улучшении отношений России и Украины после первого тура выборов президента этой страны преждевременно. Хотя уже сейчас, как добавила представитель министерства, можно сказать, что вопрос улучшения международных отношений — это вопрос Киева.