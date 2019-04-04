The National Interest рассказал о «хитром трюке» российских подводников с «Калибрами»

Вашингтон, 4 апреля. Американские журналисты заявили о «хитром трюке российских подводников». Материал об учебных стрельбах российской подводной лодки «Северодвинск» опубликовало издание The National Interest.

Авторы публикации отметили, что экипаж подлодки выполнил пуск крылатых ракет «Калибр», не выходя в море. Они назвали это «хитрым трюком».

«Подводные лодки получили возможность стрелять из своего оружия еще быстрее, теперь им для этого необязательно выходить в открытое море», — говорится в статье NI.

Однако, по мнению журналистов, «еще более зловеще» то, что теперь «разведка противника не сможет понять, когда российские подводники готовятся к атаке». Раньше, по их словам, выход подводных лодок в открытое море можно было расценить как предупреждение о военных действиях,

«Теперь замыслы России практически невозможно разгадать заранее», — сетуеют эксперты издания.

NI также отмечает, что российские учения доказали, что «даже застигнутая врасплох подлодка, сможет эффективно выполнять свои боевые задачи».

Российские специалисты в комментарии изданию «ПолитРоссия» отметили, что в будущем такие тренировки войдут в программу обязательной боевой подготовки всех экипажей субмарин с крылатыми ракетами на борту.

Напомним, подлодка «Северодвинск» оснащена крылатыми дозвуковыми ракетами «Калибр».Базовая модель «Калибра» имеет дальность полета от тысячи до полутора тысяч километров. Новое поколение этих ракет обладает большей дальностью полета.