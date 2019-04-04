В Госдуме нашли способ убрать «главный раздражитель» россиян

Депутат Госдумы Олег Нилов, комментируя результаты исследования Росстата о проблемах, связанных с условиями проживания россиян, заявил, что главный раздражитель для граждан — не плохие дороги и услуги ЖКХ, а содержимое их кошельков.

Согласно исследованию Росстата, более 90% россиян нравится жить в их городах и селах, но 75% из них указали на проблемы, связанные с местом проживания. Так, почти 63% опрошенных пожаловались на плохое качество дорог и низкую безопасность дорожного движения. На втором месте по распространенности оказалась проблема отдаленности места проживания россиян от центров отдыха и досуга. Ее назвали 38,4% респондентов. А на третье место россияне поставили проблему плохой организации работы ЖКХ. Ее озвучили 37,2% опрошенных Росстатом.

Далее в списке проблем населенных пунктов России идут загрязненность окружающей среды (36,9%), отдаленность объектов для занятий спортом (34,5%), недостаточное благоустройство и озеленение (32,7%), алкоголизм (32%) и так далее.

Однако депутат Госдумы Олег Нилов, являющийся замруководителя парламентской фракции «Справедливой России», заявил, что не согласен с такой подачей информации.

«Я не согласен с тем, что главный раздражитель — это дороги, ЖКХ и так далее. Нет, главный раздражитель — это содержимое кошелька. А все остальное — следствие. Почему такой нищенский кошелечек у россиян? Да потому что основа всего заложена в одном лукавом законе. Я прямо так с трибуны и говорю. Называется этот закон «О потребительской корзине в РФ». По нему исчисляются и пенсии, и зарплаты бюджетникам, и пособия, и этот пресловутый МРОТ на уровне 11 тысяч рублей. Вот в чем причина. Вот как только этот закон будет пересмотрен, ситуация изменится. Но это откладывают на 2020 год», — сказал Олег Нилов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Парламентарий сообщил, что вместе с экспертами РАН, МГИМО, Института питания разработал новый закон, согласно которому потребительская корзина, а значит, и прожиточный минимум, и МРОТ должны составлять 30 тысяч рублей.

«Это скромная цифра. Но это не 10 и не 11 тысяч, как сейчас. И если этот закон будет принят — а деньги точно найдутся, в нашей стране не может быть такого, чтобы не нашлось как минимум 30 тысяч на каждого россиянина, вот тогда исчезнут все проблемы», — заявил Олег Нилов.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб, являющаяся членом комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, предложила механизм, который позволит приблизить зарплаты россиян к денежному минимуму, необходимому им для жизни.