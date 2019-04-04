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МИД РФ призвал к инклюзивному диалогу для урегулирования ситуации в Венесуэле

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МИД РФ призвал к инклюзивному диалогу для урегулирования ситуации в Венесуэле

Москва, 4 апреля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что только инклюзивный диалог без вмешательства извне может помочь урегулировать ситуацию, сложившуюся в Венесуэле, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее неоднократно говорил о готовности властей к инклюзивному политическому диалогу, напомнила Захарова. Дипломат также отметила, что Москва ценит стремление Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна к поиску решения кризиса в Венесуэле.

«Ценим искреннее стремление стран ЛАКБ к поиску решения, в котором нет места силовому вмешательству. 2 и 3 апреля в Москве прошли обстоятельные консультации на уровне по внешнеполитической проблематике с Колумбией и Венесуэлой», — сказала Захарова.

Напомним, в январе лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Как стало известно позднее, ночью перед митингом Гуайдо инструктировал американский вице-президент Майк Пенс.

Ряд европейских стран и государств Южной Америки поддержали Гуайдо, Россия выразила поддержку законному президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Москва также предостерегла международное сообщество и, в первую очередь, США от попыток вмешательства во внутренние дела Венесуэлы.

МИД РФ призвал к инклюзивному диалогу для урегулирования ситуации в Венесуэле

Автор: Герман Парло
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