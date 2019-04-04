Верховный суд Венесуэлы начал уголовный процесс над Гуайдо

Москва, 4 апреля. Глава комиссии по вопросам права Национального учредительного собрания Венесуэлы Хулио Гарсия Серпа объявил о начале уголовного процесса над самопровозглашенным «президентом» Хуаном Гуайдо.

Ранее Национальное учредительное собрание Венесуэлы поддержало продолжение судебного процесса в отношении Гуайдо, что означает снятие с него депутатской неприкосновенности.

В середине января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя «временным главой государства», возглавив протесты против законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. США и несколько европейских стран поддержали Гуайдо, потребовав провести внеочередные президентские выборы.

При этом Вашингтон и западные СМИ оказывают беспрецедентную поддержку самопровозглашенному «президенту» Венесуэлы, сознательно искажая реальную картину происходящего в стране. Именно с этой целью была запущена лживая новость о том, что из Венесуэлы в ОАЭ вывозится «золото Мадуро» самолетами российской авиакомпании. Позднее был вброшен фейк о ЧВК «Вагнера», якобы отправленной в Каракас для «поддержки Мадуро». Оба фейка быстро получили опровержение, однако западные СМИ продолжают распространять недостоверную информацию о событиях и ситуации в Венесуэле.

Главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин считает, что Вашингтон использует Гуайдо для дестабилизации внутриполитической обстановки в Венесуэле, конечной целью которой является захват власти в республике.

«Гуайдо – никто, он не президент, а самозванец. У него были полномочия депутата, он должен был заниматься законодательными делами, в исполнительную власть его никто не звал. Его используют американцы с целью «свалить» законную власть Мадуро, который им не нравится», — отмечает эксперт.

Травкин напомнил, что народ Венесуэлы поддерживает Николаса Мадуро. По словам эксперта, властям Венесуэлы удалось добиться ощутимого прогресса в социальной сфере за последние 20 лет. Граждане Венесуэлы получили доступ к бесплатному образованию и медицине, передают «Народные новости».

«И это все благодаря политике Мадуро, в том числе. А его власть пытается оспорить человек, которого никто не избирал президентом. Гуайдо нарушает закон Венесуэлы. Логично, что против него идет расследование, это естественный ход событий», — подчеркнул Травкин.

Стоит отметить, что Хуан Гуайдо является фигурантом двух уголовных дел. Самопровозглашенного «президента» подозревают в попытке государственного переворота и узурпации власти, а также в причастности к саботажу и кибератаке на электрическую систему Венесуэлы.