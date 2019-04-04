Захарова указала США на абсурдность обвинения Ирана в гибели американцев в Ираке

Москва, 4 апреля. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова указала на абсурдность обвинения Ирана в гибели американцев в Ираке, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Захарова подчеркнула, что заявление спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука, в котором он обвинил Тегеран в гибели 600 американцев в Ираке, вызвало удивление в МИД РФ.

«Мы не слышали ни о каких боестолкновениях между иранцами и американцами, — обратила внимание российских дипломат. — Мы понимаем, что антииранские настроения в Вашингтоне зашкаливают, но нужно же опираться на какую-то фактуру».

Она также напомнила, что не Иран направил американских солдат в Ирак без видимых на то оснований.

«А что сами США делали в Ираке? Зачем в 2003 году вторглись в эту страну, разрушили ее. Погибли сотни тысяч иракцев — это только мирные жители, — заметила представитель внешнеполитического ведомства России. — Мы помним кадры 2007 года, как [наемники] Backwater (частная военная компания США. — Прим. ФАН) стреляли по невооруженным мирным жителям из пулемета. Кто-нибудь извинился за эти жертвы? Всем известно, что именно вторжение в Ирак привело к созданию ИГИЛ1 (запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1. — Прим. ФАН) — это создало риски для безопасности в глобальном масштабе».

Ранее Хук заявил, что США обвиняют Иран в гибели 608 своих военных в ходе войны в Ираке. Он добавил, что это составляет 17% всех боевых потерь в США в 2003 - 2011 годах.

1 Организация запрещена на территории РФ.