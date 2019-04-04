Чижов уверен, что «Северный поток — 2» будет продолжен, несмотря на газовую директиву ЕС

Москва, 4 апреля. Строительство газопровода «Северный поток — 2» будет продолжено вопреки поправкам к новой газовой директиве Евросоюза. Соответствующее заявление сделал постпред России при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам представители концерна Nordstream-2 «проявляют независимость», поэтому можно говорить о том, что строительство газопровода будет продолжено.

«Я думаю, можно с достаточной долей уверенности сказать, что строительство будет продолжено, и мы рассчитываем, что оно завершится в срок», — уверен Чижов.

Ранее сообщалось, что Европарламент одобрил поправки к Газовой директиве ЕС. Они предполагают введение определенных правил работы морских участков газопроводов в Евросоюзе. Отметим, поправки касаются правил работы морских участков газопроводов в ЕС и, следовательно, двух «Северных потоков».

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя утверждение Европарламентом проекта поправок в Газовую директиву ЕС, заявил в интервью Федеральному агентству новостей, что соответствующие поправки являются правилами использования энергетической инфраструктуры в Европе, а не строительства, поэтому, по его мнению, на возведение «Северного потока — 2» это никак не повлияет.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Они будут проложены от побережья России через Балтийское море до Германии. Планируется, что запуск газопровода состоится до конца 2019 года.