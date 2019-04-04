Шахназаров лично курирует организацию похорон Данелии

Москва, 4 апреля. Генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров лично курирует организацию похорон народного артиста СССР Георгия Данелии, сообщил кинорежиссер Федеральному агентству новостей.

«Георгий Николаевич скончался… Мы тут всякие организационные моменты решаем. Похоронами и прощанием будет заниматься Союз кинематографистов, но мы будем в этом участвовать», — сказал Шахназаров в беседе с Федеральным агентством новостей.

Данелия ушел из жизни 4 апреля в возрасте 88 лет. Как сообщил источник Федеральному агентству новостей, вдова режиссера планирует похоронить его на Новодевичьем кладбище.

Еще в конце февраля актера госпитализировали в одну из столичных больниц с воспалением легких. После медики решили ввести артиста в состояние искусственной комы. Спустя несколько дней врачи вывели кинорежиссера из комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Данелия прославился после выхода в 1964 году картины «Я шагаю по Москве». Режиссер снял порядка двадцати фильмов, среди которых «Кин-дза-дза», «Мимино», «Афоня», «Слезы капали». Режиссер получил несколько кинопремий, в том числе «Ника», «Золотой орел» и награду Берлинского кинофестиваля. Его талант признан не только в России, но и во всем мире.