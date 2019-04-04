Эксперт назвал жестокость полиции в Тунисе отражением политического бессилия

Москва, 4 апреля. Ситуация с безнаказанностью полиции в Тунисе стала отражением политического бессилия. Об этом заявил эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов, комментируя материал международной неправительственной организации Amnesty International.

Специалисты организации, штаб-квартира которой расположена в Британии, обрушились с критикой на тунисские власти из-за жестокости полиции и нежелания властей страны с этим бороться.

«Насилие и злоупотребления, совершенные агентами безопасности в Тунисе, уже давно остаются безнаказанными», — заявила замдиректора регионального отделения Amnesty International по Ближнему Востоку и Северной Африки Магдалена Маграб.

Эксперт оценил нападки Amnesty International на власти африканского государства. Он обратил внимание на то, что в странах переходного периода весьма тяжело проконтролировать всех служителей безопасности, тем более, когда силовикам предоставлены серьезные полномочия. Балмасов назвал жестокость полиции в Тунисе отражением политического бессилия.

«Это — отражение бессилия нынешних властей Туниса. Ситуация во многих районах вышла из-под контроля», — цитирует его «Политика Сегодня».

Напомним, правительство Туниса не может справиться с острым социально-экономическим кризисом. Чтобы поправить положение они попросили о помощи Международный валютный фонд и ради траншей МВФ пошли на непопулярные меры, которые еще сильнее обострили положение дел и усилили рост протестных настроений.

Не раз становилось известно и о насилии со стороны полиции Туниса. Так, в конце марта на сайте Human Rights Watch появилась информация о том, что один из протестовавших в африканской стране подвергся насилию со стороны сотрудников правоохранительных органов.