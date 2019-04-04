В Совфеде опровергли данные Gallup о рекордном количестве желающих эмигрировать россиян

Около 20% российских граждан хотят переехать в другую страну на постоянное место жительства, утверждает социологическая служба Gallup. По мнению американских социологов, которые представили результаты опроса за 2018 год, это рекордные показатели для России за последнее время.

Как минимум в пять раз завышенными считает эти данные член комитета по обороне Совета Федерации Франц Клинцевич. Да и люди, которые мечтают покинуть свою Родину, весьма специфические, отметил сенатор в комментарии Федеральному агентству новостей.

«Данные этой американской службы, конечно, не соответствуют действительности, — подчеркнул собеседник ФАН. — Безусловно, такая категория [желающих покинуть Россию] у нас есть, и богатых, и небогатых. В основном это из серии людей, которые в любой ситуации всем недовольны. Никто не спорит: можно быть недовольным какими-то недостатками, которых у нас, безусловно, хватает. Но абсолютное большинство хотят эти недостатки устранить, сделать жизнь в стране лучше. Это соответствует менталитету русских людей».

Однако часть людей готовы при первых трудностях отказаться от Родины, чтобы стать низкооплачиваемыми работниками на Западе.

«Как правило, среди них есть те, кого принято называть непризнанными гениями. Это люди с завышенной самооценкой, абсолютно безответственные по отношению и к себе, и своим близким, — подчеркнул Клинцевич. — Есть еще одна категория [желающих покинуть Россию], о которой нужно сказать: это те, кто проворовался. Они видят, что сегодня в стране наводится порядок, и боятся ответственности. Вот они и говорят — лучше уехать. Это не значит, что такой человек реально хочет покинуть страну, он просто спасает свою шкуру и делает это абсолютно осознанно».

Что касается общего количества россиян, желающих уехать, то член Совфеда абсолютно не согласен с выводами Gallup.

«Если сгруппировать все категории, которые я перечислил, я бы сказал — таких людей будет максимум три-четыре процента, не больше. И то мне кажется, что это очень большое количество», — подчеркнул Франц Клинцевич.

По версии американских социологов, самой активно настроенной на отъезд из России группой оказалась молодежь в возрасте от 15 до 29 лет. Из них о желании эмигрировать заявили 44%. Среди россиян 30-45 лет таких оказалось 22%, в категории 46-60 лет — 9 %.

Самой популярной страной для эмиграции у опрашиваемых оказалась Германия, на втором месте по популярности были США, а затем другие западные страны. Опрос проводился с июня по октябрь 2018 года, в нем участвовали две тысячи россиян в возрасте от 15 лет. По версии Gallup нынешние показатели оказались самыми высокими с 2007 года.