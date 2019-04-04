Мохов после слов Малышевой призвал разделять остеопатов и врачей-«хулиганов»

Москва, 4 апреля. Главный внештатный специалист по остеопатии Минздрава РФ доктор Дмитрий Мохов заявил о необходимости разграничивать настоящих остеопатов и врачей-«хулиганов». Таким образом он прокомментировал недавний выпуск передачи Елены Малышевой «Жить хорошо», в котором она утверждала, что в России нет такого направления, как остеопатия.

«Мы хотели бы, чтобы между остеопатами легальными и «хулиганами», которые себя называют остеопатами, было проведено четкое разграничение. Но эти «хулиганы» от остеопатии ничем не отличаются от «хулиганов» по гинекологии, офтальмологии или пластической хирургии», — пояснил Мохов РИА Новости.

Внештатный специалист по остеопатии Минздрава также призвал Малышеву давать объективную информацию в своих передачах и не вводить людей в заблуждение.

Ранее сообщалось, что Мохов заявил о готовности обсудить с Малышевой проблему подготовки остеопатов в России. Он отметил, что планирует встретиться с телеведущей и выразил надежду на то, что их спор не дойдет в итоге до суда.

Сама Малышева опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором указала, что ее коллеги стараются «очень осторожно» касаться проблемы остеопатии. Она напомнила, что программа постдипломной переподготовки остеопатов появилась лишь в конце прошлого года, а первый выпуск специалистов ожидается только в этом году.