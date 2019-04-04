В Госдуме РФ повысят эффективность обеспечения госзакупок

Москва, 4 апреля. В Государственной думе России собираются повысить эффективность обеспечения государственных и муниципальных нужд. Об этом заявил один из авторов инициативы, первый вице-спикер ГД Александр Жуков.

По его словам, группа единомышленников в этом вопросе планирует главным образом сформулировать понятные и четкие предложения по упрощению процедуры государственных закупок. Он отметил, что в перечне разных инициатив на заседании группы будет также рассмотрен законопроект, подготовленный министерством финансов, который существенно облегчает госзакупки и уменьшает временные сроки процедуры. Документ на сегодняшний день находится на рассмотрении в Кабмине РФ.

Он также выразил надежду на то, что на первом заседании удастся согласовать ключевые пункты, по большинству из которых уже имеется положительная позиция, пишет «Парламентская газета».

По словам главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, сегодня существующие проблемы, связанные с действием закона о госзакупках. Он обратил внимание на то, что эти проблемы перестали быть единичными, поэтому требуют целостного решения.

Ранее сообщалось, что 4 апреля Госдума приняла законопроект о госзакупках в отрасли культуры.