Дочь Гайдая рассказала о значимости Данелии в жизни родителей

Москва, 4 апреля. Режиссер Георгий Данелия был частью жизни народного артиста СССР Леонида Гайдая и актрисы, заслуженной артистки России Нины Гребешковой, сообщила Федеральному агентству новостей их дочь Оксана Гайдай.

«Что тут скажешь… по-моему слова уже лишние, а самые теплые слова они (Данелия и Гребешкова) говорили всегда друг другу при жизни. Это большой друг, это целая эпоха, это гений, это часть жизни. Это часть жизни моих родителей», — сказала дочь Гайдая, комментируя сообщения о смерти легендарного режиссера.

Данелия скончался на 89-м году жизни в Москве 4 апреля. Вдова режиссера, как сообщил источник Федерального агентства новостей, планирует похоронить его на Новодевичьем кладбище.