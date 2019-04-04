Талызина рассказала о первой встрече с Данелией

Москва, 4 апреля. Прежде чем утвердить Валентину Талызину на роль мастера ЖЭКа в фильме «Афоня», Георгий Данелия удостоверился в том, что она не курит. Об этом актриса рассказала в интервью Федеральному агентству новостей, комментируя новость о смерти знаменитого кинорежиссера.

«Когда мы встретились, он спросил: «Вы не курите?» Я ответила: «Нет, не курю». Это была первая встреча актрисы с режиссером», — поделилась воспоминаниями Валентина Талызина.

После необычного вопроса актриса сразу поинтересовалась у Данелии, как он догадался, что она не курит.

«Он мне ответил: «А у вас кожа некурящей женщины». Вот и все. Это и была вся наша встреча и проба: «Хорошо, спасибо, вы снимаетесь», — добавила Талызина.

Актриса отметила, что Георгий Данелия был человеком потрясающего чувства юмора, общаться с которым было одним удовольствием.

«Умер прекрасный режиссер, режиссер, который никогда себе не изменял, который всегда был на стороне народа и никогда никому не подчинялся. Он был свободен внутри и свободен извне. Это был огромный талант. Это такая утрата… Так жалко.. Вот и все, что я могу сказать», — резюмировала Валентина Талызина.



Народный артист СССР, советский кинорежиссер, актер, сценарист Георгий Данелия скончался 4 апреля в Москве в возрасте 88 лет. Он снял около 20 фильмов, среди которых «Я шагаю по Москве», «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон», «Кин-дза-дза».