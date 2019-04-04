Сирия не исключает военного решения вопроса Голанских высот

Дамаск, 4 апреля. Сирия рассматривает военный вариант решения проблемы Голанских высот. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел республики Валид Муаллем на совместной пресс-конференции с венесуэльским коллегой Хорхе Арреасой.

«Когда мы говорили обо всех способах, то имели в виду в том числе и военный. Мы не будем исключать военный вариант», — сказал Муаллем.

По его словам, Израиль систематически нарушает соглашение 1974 года о разделении сил. Муаллем подчеркнул, что Сирия сражается с террористами, которые «сотрудничают с Израилем и США», и на сегодняшний день главная задача власти САР заключается в том, чтобы освободить территорию республики от боевиков, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, и подписал прокламацию о признании израильского суверенитета над Голанскими высотами, которые до 1967 года входили в состав Сирии. Во время Шестидневной войны израильские войска захватили эту территорию. В 1973 году было заключено соглашение о перемирии, спустя год на Голанских высотах были размещены миротворческие силы ООН.

В 1974 году было подписано соглашение о разъединении израильских и сирийских войск, согласно которому на Голанских высотах создавалась демилитаризованная буферная зона, ее должны мониторить миротворцы ООН. В 1981 году Израиль в одностороннем порядке провозгласил свой суверенитет над Голанами.