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Асад заявил о схожих западных сценариях в Сирии и Венесуэле

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Асад заявил о схожих западных сценариях в Сирии и Венесуэле

Дамаск, 4 апреля. События в Сирии и в Венесуэле развиваются по схожему сценарию из-за незаконного грубого вмешательства Запада во внутренние дела стран, заявил президент САР Башар Асад на встрече с главой МИД Венесуэлы Хорхе Арреасом.

Асад указал на то, что США со своими союзниками вводят санкции и эмбарго против Венесуэлы, и это превратилось в целенаправленную политику. По мнению сирийского президента, и в Сирии, и в Венесуэле главная цель Запада заключается в попытке установить гегемонию, игнорируя и международное право, и принципы устава ООН, пишет РИА Новости. Как сообщалось ранее, в настоящее время Арреас находится с официальным визитом в Дамаске. Сегодня он уже провел пресс-конференцию с сирийским коллегой Валидом Муаллемом.

Напомним, массовые протесты против законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро начались 21 января. Глава подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства.

США и ряд других стран заявили о признании Гуайдо. Россия поддерживает Мадуро как легитимного президента республики, а «президентский статус» Гуайдо считает несуществующим. Мадуро, в свою очередь, считает лидера оппозиции марионеткой Вашингтона.

Автор: Игорь Федоров
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